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Jeudi, je dis : Atelier durable – Atelier couture de sacs à vrac Pôle social Chadrac

jeudi 15 octobre 2026 · Pôle social · Chadrac

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Pôle social
Adresse
2 boulevard de la Corniche
Ville
43770 Chadrac
Département
Haute-Loire
Tarif

Chadrac

Jeudi, je dis : Atelier durable – Atelier couture de sacs à vrac

Pôle social 2 boulevard de la Corniche Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-10-15 12:00:00

Date(s) :
2026-10-15

1 jeudi par mois, retrouvons-nous pour une activité éco-responsable. Ce jeudi, c’est couture de sacs à vrac avec des tissus de récupération (vous pouvez venir avec un vieux tee-shirt ou/et vieux rideaux style voilages).
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Pôle social 2 boulevard de la Corniche Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99 

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English :

Once a month on Thursday, let’s get together for an eco-friendly activity. This Thursday, we’ll be sewing bulk bags using recycled fabric (you can bring an old T-shirt and/or old sheer curtains).

L’événement Jeudi, je dis : Atelier durable – Atelier couture de sacs à vrac Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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