Jeudi, je dis vin de Castillon
Maison des vins de Castillon-la-Bataille
Castillon-la-Bataille
10 juillet 2025 10:00

Gironde

6 Allée de la République
Castillon-la-Bataille
Gironde

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-08-07 16:30:00

2025-07-10

2025-07-24

2025-08-07

2025-08-14

?? Jeudi, je dis vin de Castillon !

Dans l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux, on ne cultive pas que le raisin… on cultive la convivialité.

Et cet été, on vous propose d’en faire l’expérience.

Quatre jeudis pas comme les autres vous attendent, placés sous le signe de la découverte, du partage et du plaisir.

(Oui, il y aura du bon vin, évidemment ??)

?? Matinée (10h00 12h00)

Dégustation commentée et présentation de l’appellation à la Maison des Vins de Castillon-la-Bataille.

??? Déjeuner + activité (12h30 16h30)

Après quelques virages dans les vignes, vous rejoignez un domaine viticole, entouré de paysages magnifiques.

Trois vignerons vous y accueillent pour un repas convivial préparé par un traiteur, suivi d’une activité surprise dans un esprit chaleureux et détendu.

?? Choisissez votre date :

• Jeudi 10 juillet

• Jeudi 24 juillet

• Jeudi 7 août

• Jeudi 14 août .

Maison des vins de Castillon-la-Bataille 6 Allée de la République

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 00 88 contact@castillon-cotesdebordeaux.com

