Jeudi jeu de piste Les Houches
Jeudi jeu de piste Les Houches jeudi 19 février 2026.
Jeudi jeu de piste
Top Prarion Les Houches Haute-Savoie
Début : 2026-02-19 10:30:00
fin : 2026-02-19 14:00:00
2026-02-19
À ski ou snowboard, partez à l’aventure du domaine skiable des Houches en vous prêtant au jeu pensé et organisé par le service animation de l’Office de Tourisme.
Top Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
English :
On skis or snowboard, set off on an adventure in the Les Houches ski area by taking part in a game designed and organized by the Tourist Office’s activities department.
