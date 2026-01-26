Jeudi jeu de piste

Top Prarion Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 10:30:00

fin : 2026-03-05 14:00:00

Date(s) :

2026-03-05

À ski ou snowboard, partez à l’aventure du domaine skiable des Houches en vous prêtant au jeu pensé et organisé par le service animation de l’Office de Tourisme.

.

Top Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On skis or snowboard, set off on an adventure in the Les Houches ski area by taking part in a game designed and organized by the Tourist Office’s activities department.

L’événement Jeudi jeu de piste Les Houches a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc