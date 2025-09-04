JEUDI-JEUX Rue du Bon Temps Rouillac
JEUDI-JEUX Rue du Bon Temps Rouillac jeudi 4 septembre 2025.
Rue du Bon Temps GOURVILLE Rouillac Charente
Tarif : 12 – 12 – EUR
1ère séance gratuite
Début : 2025-09-04 14:00:00
fin : 2025-09-25 18:00:00
2025-09-04
Rencontre jeux Cartes, scrabble, rummi, etc.
Rue du Bon Temps GOURVILLE Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 52 17 gourvilloisirs@outlook.fr
English :
Game meeting: Cards, scrabble, rummi, etc.
German :
Spiele-Treff: Karten, Scrabble, Rummi, etc.
Italiano :
Giochi: carte, scarabeo, rummi, ecc.
Espanol :
Juegos: cartas, scrabble, rummi, etc.
