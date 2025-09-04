JEUDI-JEUX Rue du Bon Temps Rouillac

JEUDI-JEUX Rue du Bon Temps Rouillac jeudi 4 septembre 2025.

JEUDI-JEUX

Rue du Bon Temps GOURVILLE Rouillac Charente

Tarif : 12 – 12 – EUR

1ère séance gratuite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 14:00:00

fin : 2025-09-25 18:00:00

Date(s) :

2025-09-04

Rencontre jeux Cartes, scrabble, rummi, etc.

.

Rue du Bon Temps GOURVILLE Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 52 17 gourvilloisirs@outlook.fr

English :

Game meeting: Cards, scrabble, rummi, etc.

German :

Spiele-Treff: Karten, Scrabble, Rummi, etc.

Italiano :

Giochi: carte, scarabeo, rummi, ecc.

Espanol :

Juegos: cartas, scrabble, rummi, etc.

L’événement JEUDI-JEUX Rouillac a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme du Rouillacais