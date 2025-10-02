JEUDI-JEUX Rue du Bon Temps Rouillac

JEUDI-JEUX Rue du Bon Temps Rouillac jeudi 2 octobre 2025.

Rue du Bon Temps GOURVILLE Rouillac Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

cotisation annuelle

Début : Jeudi 2025-10-02 14:00:00

fin : 2025-12-18 18:00:00

2025-10-02

Rencontre jeux de société (cartes, scrabble, rummi, etc.).

Rue du Bon Temps GOURVILLE Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 52 17 gourvilloisirs@outlook.fr

English :

Board games (cards, scrabble, rummi, etc.).

German :

Treffen von Gesellschaftsspielen (Karten, Scrabble, Rummi usw.).

Italiano :

Giochi da tavolo (carte, scarabeo, rummi, ecc.).

Espanol :

Juegos de mesa (cartas, scrabble, rummi, etc.).

