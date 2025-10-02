JEUDI-JEUX Rue du Bon Temps Rouillac
JEUDI-JEUX Rue du Bon Temps Rouillac jeudi 2 octobre 2025.
Rue du Bon Temps GOURVILLE Rouillac Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
cotisation annuelle
Début : Jeudi 2025-10-02 14:00:00
fin : 2025-12-18 18:00:00
2025-10-02
Rencontre jeux de société (cartes, scrabble, rummi, etc.).
Rue du Bon Temps GOURVILLE Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 52 17 gourvilloisirs@outlook.fr
English :
Board games (cards, scrabble, rummi, etc.).
German :
Treffen von Gesellschaftsspielen (Karten, Scrabble, Rummi usw.).
Italiano :
Giochi da tavolo (carte, scarabeo, rummi, ecc.).
Espanol :
Juegos de mesa (cartas, scrabble, rummi, etc.).
