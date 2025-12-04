Jeudi midi Les carnets de voyage de Maurice Denis par Viktoria Chiado-Orblin square Girard III Angoulême

square Girard III Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections ; une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner. Venez à la rencontre de Taina Tervonen cette semaine.

square Girard III Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Every Thursday from 12.15pm to 1pm, we offer you a focus on a theme related to current events at the museum or the collections; a pleasant way to make the most of your lunch break. Come and meet Taina Tervonen this week.

German :

Jeden Donnerstag von 12:15 bis 13:00 Uhr wird Ihnen ein Schwerpunkt zu einem Thema angeboten, das mit den aktuellen Ereignissen im Museum oder den Sammlungen in Verbindung steht; eine angenehme Art, Ihre Mittagspause zu genießen. Lernen Sie diese Woche Taina Tervonen kennen.

Italiano :

Ogni giovedì, dalle 12.15 alle 13.00, l’iniziativa è incentrata su un tema legato all’attualità del museo o delle collezioni: un ottimo modo per sfruttare al meglio la pausa pranzo. Questa settimana venite a conoscere Taina Tervonen.

Espanol :

Todos los jueves, de 12.15 a 13.00 horas, el programa se centra en un tema relacionado con la actualidad del museo o de las colecciones: una forma estupenda de aprovechar al máximo la hora del almuerzo. Ven a conocer a Taina Tervonen esta semana.

