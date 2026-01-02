Jeudi midi Quand une pièce archéologique inspire l’art contemporain, rue Corneille Angoulême
rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 12:15:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner. En partenariat avec le FRAC.
rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
Every Thursday, from 12.15pm to 1pm, we offer a focus on a theme linked to current events at the museum or the collections: a pleasant way to make the most of your lunch break. In partnership with the FRAC.
