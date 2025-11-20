Jeudi midi Une sortie de réserves rue Corneille Angoulême

Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner.

rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Every Thursday, from 12:15 to 1pm, we offer a focus on a theme related to current events at the museum or the collections: a pleasant way to make the most of your lunch break.

German :

Jeden Donnerstag von 12:15 bis 13:00 Uhr wird Ihnen ein Schwerpunkt zu einem Thema angeboten, das mit den aktuellen Ereignissen im Museum oder den Sammlungen in Verbindung steht: eine angenehme Art, Ihre Mittagspause zu genießen.

Italiano :

Ogni giovedì dalle 12.15 alle 13.00, l’attenzione si concentra su un tema legato all’attualità del museo o delle collezioni: un ottimo modo per sfruttare al meglio la pausa pranzo.

Espanol :

Todos los jueves, de 12.15 a 13.00 horas, se aborda un tema relacionado con la actualidad del museo o de las colecciones: una buena manera de aprovechar la pausa del mediodía.

