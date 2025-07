JEUDI MUSICAL À LA CAVE Saint-Geniès-de-Fontedit

JEUDI MUSICAL À LA CAVE Saint-Geniès-de-Fontedit jeudi 31 juillet 2025.

JEUDI MUSICAL À LA CAVE

Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

2025-07-31

Jeudi Musical à la Cave Le Clocher Vert de 18h30 à 22h ! Assiettes dînatoires Boissons.

Animation à partir de 21h avec TRIO COULEUR CAFÉ.

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 84

English :

Musical Thursday at the Cave Le Clocher Vert from 6:30pm to 10pm! Dinner plates Drinks.

Entertainment from 9pm with TRIO COULEUR CAFÉ.

German :

Jeudi Musical in der Weinkellerei Le Clocher Vert von 18:30 bis 22:00 Uhr! Teller zum Abendessen Getränke.

Unterhaltung ab 21 Uhr mit TRIO COULEUR CAFÉ.

Italiano :

Giovedì musicale alla Cave Le Clocher Vert dalle 18.30 alle 22.00! Piatti per cena Bevande.

Intrattenimento dalle 21.00 con il TRIO COULEUR CAFÉ.

Espanol :

Jueves musical en la Cave Le Clocher Vert de 18.30 a 22.00 h Platos para cenar Bebidas.

Animación a partir de las 21 h con el TRIO COULEUR CAFÉ.

