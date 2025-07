Jeudi nocturne Marché artisanal Rue de la République Seurre

Jeudi nocturne Marché artisanal Rue de la République Seurre jeudi 17 juillet 2025.

Rue de la République Centre-ville Seurre Côte-d’Or

Début : 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-08-07 23:00:00

2025-07-17 2025-08-07

Les deux « Jeudi Nocturne » se dérouleront les 17 juillet et 07 août.

À partir de 19h, les commerçants seurrois et les exposants vous proposent leurs produits locaux sous le ciel fleuri de la rue de la République.

Vous trouverez également de quoi étancher votre soif et régaler vos papilles dans nos bars et restaurants en profitant de l’animation musicale.

Chaque marché est animé par un groupe musical. .

Rue de la République Centre-ville Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 15 92 policemunicipale@mairie-seurre.fr

