Jeudi Octobre Rose à Eugénie Eugénie-les-Bains jeudi 23 octobre 2025.

Thermes Eugénie-les-Bains Landes

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Jeudi 23/10

– 11h: Yoga max 12 pax, 17€ pour la ligue, rdv à la salle de sport étage secrétariat aux thermes, tapis fournis

– 16h45: Aquabike max 14 pax, 15€ pour la ligue, rdv 15 min avant aux vestiaires. Se présenter à l’entrée des soins avec un maillot de bains et des claquettes propres, serviettes et peignoirs prêtés par les thermes (30 min aquabike et 10 min de détente dans les bassins à remous)

– 17h30 vente de coques par amicale des sources sous les chapiteaux et 18h flashmob et 18h flashmob sous les chapiteaux .

Thermes Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

