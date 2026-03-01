Jeudi Oui! Soirée SBK & Fête du court métrage Espace Robert-Rameaux Belley
Jeudi Oui! Soirée SBK & Fête du court métrage Espace Robert-Rameaux Belley jeudi 26 mars 2026.
Jeudi Oui! Soirée SBK & Fête du court métrage
Espace Robert-Rameaux 224, avenue Hoff Belley Ain
Début : 2026-03-26 18:00:00
fin : 2026-03-26 23:55:00
2026-03-26
Afterworks avec une soirée SBK — Salsa, Bachata, Kizomba
Viens boire un verre, manger des sushis, profiter du bar associatif et danser sur une ambiance caliente mixée par notre DJ.
Espace Robert-Rameaux 224, avenue Hoff Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 03 19 19 espacerameaux@gmail.com
English :
Afterworks with an SBK evening ? Salsa, Bachata, Kizomba
Come and have a drink, eat sushi, enjoy the bar and dance to a caliente atmosphere mixed by our DJ.
L’événement Jeudi Oui! Soirée SBK & Fête du court métrage Belley a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier