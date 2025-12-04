Jeudi Perché au Okko Hotels Afterwork musique live Okko Hotels Bayonne Bayonne
Jeudi Perché au Okko Hotels Afterwork musique live Okko Hotels Bayonne Bayonne jeudi 4 décembre 2025.
Jeudi Perché au Okko Hotels Afterwork musique live
Okko Hotels Bayonne 22 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Tous les premiers jeudis du mois Les Jeudis Perchés à l’OKKO Hotels Bayonne. L’Okko Hôtel se situe en périphérie du centre-ville proche de l’Office de Tourisme de Bayonne.
Rendez-vous dans notre Club au 9eme étage pour un afterwork détente Cocktails & produits locaux, vue imprenable sur Bayonne, ambiance conviviale et musique live. C’est un lieu ouvert à tous pour les clients, voisins, visiteurs de passage. L’Okko Hôtel a hâte de vous accueillir perchés au-dessus de la ville ! .
Okko Hotels Bayonne 22 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 88 38 bayonne6401@okkohotels.com
English : Jeudi Perché au Okko Hotels Afterwork musique live
L’événement Jeudi Perché au Okko Hotels Afterwork musique live Bayonne a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Bayonne