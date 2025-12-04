Jeudi Perché au Okko Hotels Afterwork musique live Okko Hotels Bayonne Bayonne

Jeudi Perché au Okko Hotels Afterwork musique live

Okko Hotels Bayonne 22 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Tous les premiers jeudis du mois Les Jeudis Perchés à l’OKKO Hotels Bayonne. L’Okko Hôtel se situe en périphérie du centre-ville proche de l’Office de Tourisme de Bayonne.

Rendez-vous dans notre Club au 9eme étage pour un afterwork détente Cocktails & produits locaux, vue imprenable sur Bayonne, ambiance conviviale et musique live. C’est un lieu ouvert à tous pour les clients, voisins, visiteurs de passage. L’Okko Hôtel a hâte de vous accueillir perchés au-dessus de la ville ! .

Okko Hotels Bayonne 22 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 88 38 bayonne6401@okkohotels.com

English : Jeudi Perché au Okko Hotels Afterwork musique live

L’événement Jeudi Perché au Okko Hotels Afterwork musique live Bayonne a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Bayonne