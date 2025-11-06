Jeudi Perché au Okko Hotels Pauline Junquet et sa guitare folk Okko Hotels Bayonne Bayonne
Jeudi Perché au Okko Hotels Pauline Junquet et sa guitare folk
Okko Hotels Bayonne 22 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Les Jeudis Perchés est une soirée organisée à l’Okko Hôtels Bayonne tous les premiers jeudis de chaque mois qui vous offre un moment convivial, musical et décontracté.
Musique live à chaque édition, un groupe local ou un projet musical joue “live”.
Jeudi 02 Octobre Los Hernandez musique aux inspirations gipsy latino
Vue & ambiance “perchée” le nom “perchés” renvoie au fait que l’événement se déroule au 9émé étage de l’hôtel, dans l’espace Club offrant une vue à 360° sur Bayonne, les toits, et au coucher du soleil sur la Rhune.
Carte restauration légère pendant la soirée, des “cocktails maison”, des assiettes de tapas et des produits locaux peuvent être servis. .
Okko Hotels Bayonne 22 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 88 38 bayonne6401@okkohotels.com
