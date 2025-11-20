Jeudi Philharmonie à la médiathèque avec Arvo Pärt Médiathèque Intercommunale Montélimar
Jeudi Philharmonie à la médiathèque avec Arvo Pärt Médiathèque Intercommunale Montélimar jeudi 20 novembre 2025.
Jeudi Philharmonie à la médiathèque avec Arvo Pärt
Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 19:30:00
2025-11-20
La musique du compositeur estonien Arvo Pärt par l’Estonian Philharmonic Chamber Choir dirigé par Tònu Kaljuste avec Kaadri Toomoja à l’orgue.
Concert enregistré à la Philharmonie de Paris le 29 avril 2025.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
The music of Estonian composer Arvo Pärt by the Estonian Philharmonic Chamber Choir conducted by Tònu Kaljuste with Kaadri Toomoja at the organ.
Concert recorded at the Philharmonie de Paris on April 29, 2025.
German :
Musik des estnischen Komponisten Arvo Pärt vom Estonian Philharmonic Chamber Choir unter der Leitung von Tònu Kaljuste mit Kaadri Toomoja an der Orgel.
Das Konzert wurde am 29. April 2025 in der Philharmonie de Paris aufgezeichnet.
Italiano :
La musica del compositore estone Arvo Pärt eseguita dal Coro da Camera della Filarmonica Estone diretto da Tònu Kaljuste con Kaadri Toomoja all’organo.
Concerto registrato alla Philharmonie de Paris il 29 aprile 2025.
Espanol :
La música del compositor estonio Arvo Pärt por el Coro de Cámara de la Filarmónica de Estonia dirigido por Tònu Kaljuste con Kaadri Toomoja al órgano.
Concierto grabado en la Philharmonie de París el 29 de abril de 2025.
