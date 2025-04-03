Jeudi Pizza Le Crouzet
Jeudi Pizza Le Crouzet jeudi 6 novembre 2025.
Jeudi Pizza
Chalet Gillard Le Crouzet Doubs
Tarif : 15 – 15 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 19:00:00
fin : 2025-11-06 23:00:00
Date(s) :
2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25
Le jeudi soir c’est pizza au chalet Gillard !!
Pensez à commander vos pizzas à déguster sur place au restaurant ou chez vous à emporter.
Pizzas
Chalet Morbier, Comté, jambon, saucisse de Morteau, oignons, crème de roquette
Saint Marcelin Saint Marcelin, jambon, crème de poivron, oignons, tomate
Chèvre et Miel Chèvre, miel, figue, poivron, lardon, crème de curry
Poulet curry poulet, tomate, oignons, poivron, crème de curry
Mont d’Or Mont d’Or, saucisse de Morteau, lardons, oignons, crème .
Chalet Gillard Le Crouzet 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 39 16 91
English : Jeudi Pizza
German : Jeudi Pizza
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeudi Pizza Le Crouzet a été mis à jour le 2025-04-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS