Jeudi Pizza

Chalet Gillard Le Crouzet Doubs

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 19:00:00

fin : 2025-11-06 23:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25

Le jeudi soir c’est pizza au chalet Gillard !!

Pensez à commander vos pizzas à déguster sur place au restaurant ou chez vous à emporter.

Pizzas

Chalet Morbier, Comté, jambon, saucisse de Morteau, oignons, crème de roquette

Saint Marcelin Saint Marcelin, jambon, crème de poivron, oignons, tomate

Chèvre et Miel Chèvre, miel, figue, poivron, lardon, crème de curry

Poulet curry poulet, tomate, oignons, poivron, crème de curry

Mont d’Or Mont d’Or, saucisse de Morteau, lardons, oignons, crème .

Chalet Gillard Le Crouzet 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 39 16 91

L’événement Jeudi Pizza Le Crouzet a été mis à jour le 2025-04-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS