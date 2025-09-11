Jeudi pour les petits Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne
Jeudi pour les petits
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-09-11 10:00:00
fin : 2025-09-11 10:30:00
Les bibliothécaires jeunesse proposent un jeudi par mois entre 10h et 10h30 un temps d’histoires et de découvertes d’albums dédié aux tout-petits entre 0 et 3 ans.
Inscription obligatoire. .
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediateque@chateaugontier.fr
English :
Thursday for the little ones
German :
Donnerstag für die Kleinen
Italiano :
Giovedì per i più piccoli
Espanol :
Jueves para los más pequeños
