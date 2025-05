Jeudi Rando à Fourges – Fourges Vexin-sur-Epte, 5 juin 2025 09:00, Vexin-sur-Epte.

Eure

Jeudi Rando à Fourges Fourges 47 route de Gasny Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 09:00:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

En juin, on chausse les baskets, on muscle les mollets et on part explorer les sentiers de nos villages… Le tout dans la bonne humeur (et parfois avec un peu de souffle en moins).

Jeudi 5 juin à Fourges 9 km

Départ 9h du gymnase. Pas de panique, on commence tranquille, échauffement garanti !

Et comme on aime finir en beauté pique-nique à prévoir pour partager un moment convivial après l’effort (et se remettre de la montée…).

Ouvert à toutes et à tous, sans inscription, juste votre bonne humeur et vos chaussures qui ne craignent pas la boue !

Alors, prêts à relever le défi du « Jeudi sportif » ?

Infos 06 27 53 33 16 / florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

Fourges 47 route de Gasny

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 27 53 33 16 florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

English : Jeudi Rando à Fourges

In June, it’s time to lace up your sneakers, build up your calves and explore the trails around our villages? All in good spirits (and sometimes a little short of breath).

Thursday June 5 in Fourges ? 9 km

Departure 9 a.m. from the gymnasium. Don’t panic, we’ll get off to a great start a guaranteed warm-up!

And as we like to finish on a high note, bring a picnic to share a convivial moment after the effort (and recover from the climb…).

Open to all, no registration required, just your good mood and muddy shoes!

So, are you ready to take up the « Jeudi sportif » challenge?

Info: 06 27 53 33 16 / florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

German :

Im Juni ziehen wir die Turnschuhe an, trainieren unsere Waden und erkunden die Wege unserer Dörfer? Das alles in guter Laune (und manchmal mit etwas weniger Atem).

Donnerstag, 5. Juni in Fourges ? 9 km

Start um 9 Uhr an der Sporthalle. Keine Panik, wir fangen ganz ruhig an, Aufwärmen garantiert!

Und weil man gerne in Schönheit endet: Picknick, um nach der Anstrengung einen geselligen Moment zu teilen (und sich von der Steigung zu erholen…).

Für alle offen, ohne Anmeldung, nur mit guter Laune und schlammfesten Schuhen!

Sind Sie bereit, die Herausforderung des « sportlichen Donnerstags » anzunehmen?

Infos: 06 27 53 33 16 / florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

Italiano :

A giugno è il momento di allacciare le scarpe da ginnastica, rinforzare i polpacci ed esplorare i sentieri intorno ai nostri villaggi? Il tutto di buon umore (e a volte con un po’ di fiatone).

Giovedì 5 giugno a Fourges ? 9 km

Partenza alle 9 dalla palestra. Niente panico, inizieremo bene: un riscaldamento garantito!

E poiché ci piace finire in bellezza, portate un picnic per condividere un momento di convivialità dopo lo sforzo (e per riprendervi dalla salita…).

Aperto a tutti, non è richiesta alcuna iscrizione, solo buon umore e scarpe sporche di fango!

Allora, siete pronti a raccogliere la sfida del « giovedì sportivo »?

Informazioni: 06 27 53 33 16 / florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

Espanol :

En junio, es hora de atarse las zapatillas, fortalecer las pantorrillas y explorar los senderos que rodean nuestros pueblos? Todo ello con buen humor (y a veces un poco sin aliento).

Jueves 5 de junio en Fourges ? 9 km

Salida a las 9h desde el gimnasio. Que no cunda el pánico, empezaremos con buen pie: ¡un calentamiento garantizado!

Y como nos gusta terminar con buena nota, traiga un picnic para compartir un momento de convivencia después del esfuerzo (y para recuperarse de la subida…).

Abierto a todos, no es necesario inscribirse, ¡sólo buen humor y calzado embarrado!

Entonces, ¿estás listo para aceptar el reto del « Sporty Thursday »?

Información: 06 27 53 33 16 / florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

