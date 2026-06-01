JEUDI ROCANTE Saint-Aunès
JEUDI ROCANTE Saint-Aunès jeudi 11 juin 2026.
Saint-Aunès
JEUDI ROCANTE
Mas de Calage Saint-Aunès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Au programme
Venez déguster nos vins mais pas seulement
Venez vous déhancher avec un DJ live sur vinyles
Venez vous régaler au foodcourt
Mais surtout, venez chiner à la brocante !
La Petite Brocante d’Eléonore Bon Dimanche La Fille des Cordeliers
Le greffier, il connaît la loi et il va s’en servir
Séance de dédicace exceptionnelle de William Squive
Gratuit mais sur inscription uniquement
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Mas de Calage Saint-Aunès 34130 Hérault Occitanie +33 6 77 50 12 90 evenement@domaine-decalage.fr
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English :
L’événement JEUDI ROCANTE Saint-Aunès a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34