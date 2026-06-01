Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JEUDI ROCANTE Saint-Aunès

JEUDI ROCANTE Saint-Aunès jeudi 11 juin 2026.

Adresse : Mas de Calage

Ville : 34130 Saint-Aunès

Département : Hérault

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif :

Saint-Aunès

JEUDI ROCANTE

Mas de Calage Saint-Aunès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Au programme

Venez déguster nos vins mais pas seulement
Venez vous déhancher avec un DJ live sur vinyles
Venez vous régaler au foodcourt

Mais surtout, venez chiner à la brocante !

La Petite Brocante d’Eléonore Bon Dimanche La Fille des Cordeliers

Le greffier, il connaît la loi et il va s’en servir

Séance de dédicace exceptionnelle de William Squive

Gratuit mais sur inscription uniquement

­   .

Mas de Calage Saint-Aunès 34130 Hérault Occitanie +33 6 77 50 12 90  evenement@domaine-decalage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEUDI ROCANTE Saint-Aunès a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34