Saint-Aunès

JEUDI ROCANTE

Mas de Calage Saint-Aunès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Au programme

Venez déguster nos vins mais pas seulement

Venez vous déhancher avec un DJ live sur vinyles

Venez vous régaler au foodcourt

Mais surtout, venez chiner à la brocante !

La Petite Brocante d’Eléonore Bon Dimanche La Fille des Cordeliers

Le greffier, il connaît la loi et il va s’en servir

Séance de dédicace exceptionnelle de William Squive

Gratuit mais sur inscription uniquement

­ .

Mas de Calage Saint-Aunès 34130 Hérault Occitanie +33 6 77 50 12 90 evenement@domaine-decalage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEUDI ROCANTE Saint-Aunès a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34