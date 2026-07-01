Jeudi Vin Jeux Divins Domaine de la Pigotte Blaignan-Prignac

Informations pratiques

Blaignan-Prignac

Jeudi Vin Jeux Divins

Domaine de la Pigotte 2 La Pigotte Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Vous avez rendez-vous à la guinguette du Domaine de La Pigotte, nichée au cœur des vignes, pour partager ensemble une ambiance chaleureuse et festive dans un esprit familial qui fait tout le charme de nos rencontres.

Au programme restauration (foodtruck ou panier pique-nique), jeux (pétansue, palet,…), dégustation de vins et soirée dansante pour bien finir la journée.

Réservation possible. .

Domaine de la Pigotte 2 La Pigotte Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 41 38

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English : Jeudi Vin Jeux Divins

L’événement Jeudi Vin Jeux Divins Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Médoc-Vignoble