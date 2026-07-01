UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Blaignan-Prignac

Jeudi Vin Jeux Divins Domaine de la Pigotte Blaignan-Prignac

jeudi 16 juillet 2026 · Domaine de la Pigotte · Blaignan-Prignac

Jeudi Vin Jeux Divins Domaine de la Pigotte Blaignan-Prignac

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Domaine de la Pigotte
Adresse
2 La Pigotte
Ville
33340 Blaignan-Prignac
Département
Gironde
Tarif

Blaignan-Prignac

Jeudi Vin Jeux Divins

Domaine de la Pigotte 2 La Pigotte Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :
2026-07-16

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Vous avez rendez-vous à la guinguette du Domaine de La Pigotte, nichée au cœur des vignes, pour partager ensemble une ambiance chaleureuse et festive dans un esprit familial qui fait tout le charme de nos rencontres.
Au programme restauration (foodtruck ou panier pique-nique), jeux (pétansue, palet,…), dégustation de vins et soirée dansante pour bien finir la journée.
Réservation possible.   .

Domaine de la Pigotte 2 La Pigotte Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 41 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeudi Vin Jeux Divins

L’événement Jeudi Vin Jeux Divins Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Médoc-Vignoble

À voir aussi à Blaignan-Prignac (Gironde)