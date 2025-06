JEUDIS AUTOUR DES VINS Valflaunès 3 juillet 2025 07:00

Hérault

JEUDIS AUTOUR DES VINS Route Chapelle D’aleyrac Valflaunès Hérault

Tarif : 18 – 18 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Faire du voyage au Domaine Uma une expérience singulière, telle est la promesse de la programmation. ‍ De la rencontre du produit du terroir à la rencontre d’un chef étoilé en passant par la street food, la programmation éclectique se veut la garantie de satisfaire petits et grands, gourmands et gourmets dans la découverte de toutes les formes de cuisine alliée aux vins du Domaine.

Route Chapelle D’aleyrac

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie

English :

Making a trip to Domaine Uma a singular experience: that’s the promise of our program… From local produce to Michelin-starred chefs and street food, the eclectic program is guaranteed to delight young and old, gourmands and gourmets alike, as they discover all forms of cuisine combined with Domaine Uma wines.

German :

Die Reise zur Domaine Uma zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen, ist das Versprechen des Programms. ? Von der Begegnung mit einem Produkt aus der Region über Street Food bis hin zur Begegnung mit einem Sternekoch das eklektische Programm soll garantieren, dass Groß und Klein, Feinschmecker und Gourmets bei der Entdeckung aller Formen der Küche in Verbindung mit den Weinen der Domaine auf ihre Kosten kommen.

Italiano :

Il programma promette di rendere un viaggio al Domaine Uma un’esperienza unica? Dai prodotti locali al cibo di strada fino all’incontro con uno chef stellato, il programma eclettico è in grado di deliziare grandi e piccini, buongustai e gourmet, alla scoperta di tutte le forme di cucina abbinate ai vini del Domaine.

Espanol :

El programa promete hacer del viaje a Domaine Uma una experiencia única ? Desde productos locales a comida callejera, pasando por un encuentro con un chef con estrella Michelin, el ecléctico programa hará las delicias de grandes y pequeños, gourmets y sibaritas, que descubrirán todas las formas de cocina combinadas con los vinos del Domaine.

