Jeudis cinéma Marcillac-Vallon

Deux films seront projetés le jeudi 25 septembre à partir de 18h à la salle des fêtes de Marcillac.

Le jeudi 25 septembre, retrouvez une nouvelle soirée des jeudis cinéma à la salle des fêtes de Marcillac-Vallon. Au programme:

À 18h00 Valeurs sentimentales

2h 13min | Comédie dramatique, Drame, Comédie

De Joachim Trier

Par Joachim Trier, Eskil Vogt

Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas

Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.

À 20h30 La guerre des roses

1h 45min | Comédie dramatique

De Jay Roach

Par Tony McNamara

Avec Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg

Ivy et Theo forment un couple parfait à qui tout réussit des carrières couronnées de succès, un mariage épanoui, des enfants formidables… Mais sous les apparences de cette vie idéale, une tempête se prépare… Alors que la carrière de Theo s’écroule et que celle d’Ivy décolle, leurs ressentiments et leur rivalité jusque-là étouffés vont bientôt exploser. 6 .

English :

Two films will be shown on Thursday September 25 from 6pm at the Salle des Fêtes in Marcillac.

German :

Am Donnerstag, den 25. September, werden ab 18 Uhr im Festsaal von Marcillac zwei Filme gezeigt.

Italiano :

Due film saranno proiettati giovedì 25 settembre dalle 18.00 nella sala del villaggio di Marcillac.

Espanol :

El jueves 25 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, se proyectarán dos películas en la sala de fiestas de Marcillac.

