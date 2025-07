Jeudis dansants à Dabo Dabo

Jeudis dansants à Dabo Dabo jeudi 3 juillet 2025.

Jeudis dansants à Dabo

1000 rue du Rott Dabo Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-03 19:00:00

fin : 2025-08-28

2025-07-03

Les jeudis dansants reviennent à Dabo ! RDV tous les jeudis de l’été à partir de 19h. Entrée gratuite. Restauration assiette du bûcheron, plat chaud et grillades.Tout public

1000 rue du Rott Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 07 48 88

English :

Thursday dances are back in Dabo! Every Thursday in summer from 7pm. Free admission. Catering: woodcutter’s plate, hot dish and grilled meats.

German :

Die Tanzdonnerstage kehren nach Dabo zurück! RDV jeden Donnerstag im Sommer ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Verpflegung: Holzfällerteller, warme Platte und Gegrilltes.

Italiano :

Tornano i balli del giovedì a Dabo! Tutti i giovedì d’estate dalle 19.00. Ingresso libero. Ristorazione: piatto del boscaiolo, piatto caldo e barbecue.

Espanol :

¡Vuelven los bailes de los jueves en Dabo! Todos los jueves del verano a partir de las 19.00 horas. Entrada gratuita. Catering: plato del leñador, plato caliente y barbacoa.

