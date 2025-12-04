Jeudis de la formation- Venez rencontrer Buroscope Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 4 décembre, 08h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes demandeur (euse) d’emploi et souhaitez vous informer sur les formations financées par la Région Bretagne ? Participez à notre permanence de Buroscope à l’agence ! Cet événement est spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les différentes formations dans les métiers suivants: – La comptabilité : Comptable assistant et Gestionnaire comptable et fiscale – l’assistanat, de l’administration : Secrétaire comptable, Secrétaire assistant(e) et de la gestion administrative, Chargé(e)

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine