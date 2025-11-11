Jeudis de la formation- Venez rencontrer la MFU de St Grégoire Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 18 décembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Rejoignez-nous pour une réunion d’information d’une heure avec la MFU de St Grégoire et découvrez des formations financées par la Région Bretagne. Cet événement est spécialement conçu pour les demandeurs d’emploi souhaitant se former dans le domaine de la maintenance des bâtiments. Vous aurez l’opportunité de découvrir deux formations clés : l’Agent de Maintenance des Bâtiments – AMBC (Qualif emploi) et le Chargé de Maintenance Technique Polyvalent – CMTP (Qualif emploi). Les interlocuteurs de l

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T11:00:00.000+01:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine