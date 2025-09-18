Jeudis de la formation- Venez rencontrer La Skol Agence RENNES SUD Rennes

Jeudis de la formation- Venez rencontrer La Skol Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 18 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

La formation longue de 840 heures « Devenir Animateur Animatrice -Technicien Technicienne – Réalisateur Réalisatrice » permet aux stagiaires, avec ou sans diplôme, d’acquérir de nombreuses compétences nécessaires pour exercer ce métier sur différentes radios : radios associatives, commerciales, radios du réseau Ici (ex-France Bleu). Financée par la Région Bretagne dans le cadre de Qualif Emploi, elle prépare à l’obtention du Titre à Finalité Professionnelle d’Animateur-technicien-réalisateur rad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine