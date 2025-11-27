Jeudis de la formation- Venez rencontrer l’AMISEP Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 27 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

PREPA Projet est une formation d’élaboration de projet professionnel, financée par la Région Bretagne.

PREPA Projet est une formation d’élaboration de projet professionnel, financée par la Région Bretagne. Elle s’adresse à toute personne ayant la volonté de s’engager dans l’élaboration d’un nouveau projet professionnel. La formation se déroule à temps partiel, avec un temps individuel consacré aux démarches, un temps de participation aux ateliers collectifs, des entretiens individuels avec l’équipe pédagogique. Les entrées en formation se font régulièrement tout au long de l’année, sur le site de

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T10:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/515485

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine