Jeudis de la formation- Venez rencontrer le CLPS Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 21 août, 09h00 Ille-et-Vilaine

Le CLPS est un organisme de formation généraliste qui propose de nombreuses formations financées par la région Bretagne dans les domaines industriels , du médico-social, du commerce…. Si vous êtes intéressé(e) par l’une des formations dispensées, n’hésitez pas à vous inscrire à cet évènement et à venir rencontrer le CLPS

Le CLPS sera présent de 9h à 12h à l’agence France Travail de Rennes Sud dans un espace dédié pour vous informer sur ses formations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-21T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-21T10:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/478626

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine