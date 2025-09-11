Jeudis de la formation- Venez rencontrer le CLPS Agence RENNES SUD Rennes

Participez à une réunion de présentation exclusive avec le CLPS pour découvrir le parcours PRÉPA Clés « Je progresse en français ». Cet événement est spécialement conçu pour les jeunes et adultes souhaitant améliorer leurs compétences en français langue étrangère (FLE) et en numérique. L’objectif est de vous aider à atteindre un niveau de français écrit et oral entre A1 et A2 du CECRL, essentiel pour votre insertion professionnelle. Vous développerez des compétences de communication en FLE et des

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-11T11:00:00.000+02:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine