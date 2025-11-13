Jeudis de la formation- Venez rencontrer le GRETA Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 13 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Participez à notre réunion d’information d’une heure pour découvrir des formations proposées par le GRETA, financées par la région Bretagne.

Participez à notre réunion d’information d’une heure pour découvrir des formations proposées par le GRETA, financées par la région Bretagne. Que vous soyez intéressé par les métiers de l’installation de chauffage, du design UI, de la création graphique ou du dessin en bâtiment, cette rencontre est faite pour vous. Vous aurez l’opportunité de rencontrer des professionnels qui vous présenteront les formations et les débouchés professionnels associés. Cette réunion est idéale pour les demandeurs d’

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T11:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/508815

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine