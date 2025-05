Jeudis de la formation- venez rencontrer l’école digitale 301 – Agence RENNES SUD Rennes, 12 juin 2025, Rennes.

Jeudis de la formation- venez rencontrer l’école digitale 301 Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 12 juin, 09h00

L’école digitale 301 vous présentera sa formation « Passerelle digitale » financée par la région Bretagne. L’objectif principal de la formation est de pouvoir digitaliser tous les profils de candida…

L’école digitale 301 vous présentera sa formation « Passerelle digitale » financée par la région Bretagne. L’objectif principal de la formation est de pouvoir digitaliser tous les profils de candidats souhaitant intégrer les métiers du numérique. Cette passerelle digitale offre une mise à niveau rapide pour permettre à chacun, quel que soit son parcours précédent, d’affiner son projet professionnel, de s’acculturer au digital et de rejoindre une formation certifiante en adéquation avec son projet professionnel ou un emploi.

Durant une heure, l’école digitale 301 se présentera et présentera sa formation « Passerelle digitale ». Pour plus d’informations sur cette formation , nous vous invitons à vous inscrire à cet évènement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-12T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-12T10:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/444221

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine