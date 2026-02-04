Jeudis de la formation- Venez rencontrer l’ENCP Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 12 mars, 09h00 Ille-et-Vilaine

Participez à une réunion d’information exclusive pour découvrir la formation BPJEPS Activités Physiques et Sportives de la Forme.

Participez à une réunion d’information exclusive pour découvrir la formation BPJEPS Activités Physiques et Sportives de la Forme. Cet événement est idéal pour ceux qui souhaitent devenir coach sportif diplômé d’État. Rencontrez des professionnels de l’ENCP, posez vos questions et obtenez toutes les informations nécessaires pour intégrer cette formation reconnue. Vous découvrirez les avantages de la formation, les conditions d’accès, le contenu pédagogique et les débouchés professionnels. Une opp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T10:00:00.000+01:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



