Jeudis de la formation- Venez rencontrer l’ENI Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 20 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Participez à notre réunion d’information d’une heure avec l’ENI, un organisme de formation renommé, et explorez les opportunités de formations financées par la Région Bretagne. Cet événement est spécialement conçu pour les demandeurs d’emploi souhaitant se former dans les filières Développement et Systèmes & Réseaux. Vous aurez l’occasion de découvrir des formations BAC2 et BAC3 qui vous prépareront à des métiers d’avenir. Les interlocuteurs de l’ENI présenteront les programmes de formation en D

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T10:00:00.000+01:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine