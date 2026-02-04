Jeudis de la formation- Venez rencontrer l’ENI Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 5 mars, 11h00 Ille-et-Vilaine

Participez à une réunion d’information dynamique pour explorer les opportunités de formations gratuites financées par la région Bretagne. Cet événement est conçu pour les demandeurs d’emploi souhaitant se reconvertir dans le secteur technologique. Rencontrez des experts de l’ENI, découvrez les détails de quatre formations certifiantes : – Développement Web et Web mobile – Test Logiciel – Conception Développement d’applications – Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux Profitez de cette occasion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-05T12:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/563141

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



