Jeudis de la formation – Venez rencontrer l’EPLEFPA de St Aubin du Cormier Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 28 août, 11h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes intéressé(e) par les métiers de Conducteur(trice) de machines agricoles, de Mécanicien(ne) de matériels agricoles ou de Responsable d’entreprise agricole? L’EPLEFPA de St Aubin du Cormier sera présent pour vous présenter plus en détails ces formations et leur pré-requis.

L’EPLEFPA de St Aubin du Cormier sera présent à l’agence de Rennes Sud de 9h à 12h le 28 août pour vous présenter ses formations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-28T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-28T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/478615

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine