Jeudis de la formation- Venez rencontrer l’UIMM Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 26 février, 09h00 Ille-et-Vilaine

Plongez au coeur des métiers de l’industrie et de la logistique avec notre réunion d’information dédiée aux formations financées par la région Bretagne. Cet événement est conçu pour vous faire découvrir les opportunités professionnelles dans des secteurs dynamiques et porteurs d’emploi. Explorez les différentes formations proposées par l’UIMM dans des domaines variés tels que la chaudronnerie, l’ajustage montage industriel, la peinture industrielle, le dessin industriel, l’électronique et la log

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-26T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-26T10:00:00.000+01:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



