Jeudis de la formation- Venez rencontrer Promotrans Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 19 mars, 09h00 Ille-et-Vilaine

Plongez au coeur des métiers du transport avec notre réunion d’information dédiée aux formations financées par la région Bretagne.

Plongez au coeur des métiers du transport avec notre réunion d’information dédiée aux formations financées par la région Bretagne. Cet événement est conçu pour vous faire découvrir les opportunités professionnelles dans le transport de marchandises et de voyageurs. Que vous soyez intéressé par le transport de marchandises ou de voyageurs, cette réunion vous offrira une vision complète des compétences requises, des débouchés et des perspectives d’évolution. Profitez de cette occasion pour poser v

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T10:00:00.000+01:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



