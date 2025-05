Jeudis de la Formation- Venez rencontrer Retravailler dans l’Ouest – Agence RENNES SUD Rennes, 15 mai 2025, Rennes.

Jeudis de la Formation- Venez rencontrer Retravailler dans l’Ouest Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 15 mai, 10h00

Participez à notre réunion d’information d’une heure pour découvrir comment Prépa Avenir Adultes peut transformer votre parcours professionnel. Cet événement est dédié aux demandeurs d’emploi, aux salariés à temps partiel, et à toute personne souhaitant dynamiser son projet professionnel. Cette formation est financée par la région Bretagne.Cette réunion vise à vous présenter les avantages de Prépa Avenir Adultes, une formation courte et intensive destinée à vous aider à identifier et développer des compétences transverses, à valoriser vos acquis, et à construire un projet professionnel adapté à vos aspirations.Public cible :Demandeurs d’emploiSalariés à temps partielPersonnes inscrites ou non à France TravailBénéficiaires du RSA, de l’Allocation de Soutien Familial (ASF), personnes de plus de 50 ans, bénéficiaires de l’obligation d’emploi, et personnes de niveau infra 3 ou 3 (CAP)

Retravailler dans l’Ouest vous présentera Prépa Avenir Adultes dans un espace dédié de l’agence France Travail de Rennes Sud. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-15T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-15T11:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/437690

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine