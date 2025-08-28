Jeudis de la Mer Peinture sur soie Oye-Plage

Jeudis de la Mer Peinture sur soie Oye-Plage jeudi 28 août 2025.

Jeudis de la Mer Peinture sur soie

1005 route des dunes Oye-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Atelier PEINTURE SUR SOIE en compagnie de l’Association Grange’Art

Découverte de la technique et réalisation d’un petit foulard sur le thème de la Mer-

JEUDIS DE LA MER MODE D’EMPLOI

Ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans (accompagné d’un parent)

RDV 14H30 Maison du Platier d’Oye

Astuce utile Faire porter aux enfants des vêtements qui ne craignent rien…

Tarif 10€ (par enfant) Sur inscription (places limitées)

Ateliers créatifs animés par des artistes plasticiens sur le thème de la mer et proposés en partenariat avec l’association Grange ’Art de Oye-Plage.

Pour les enfants de 6 à 12 ans (accompagnés d’un parent) .

1005 route des dunes Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeudis de la Mer Peinture sur soie Oye-Plage a été mis à jour le 2025-07-25 par CPETI Région Audruicq