Jeudis de la Mer Peinture sur soie Oye-Plage

Jeudis de la Mer Peinture sur soie
1005 route des dunes Oye-Plage Pas-de-Calais
Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-28
2025-08-28
Atelier PEINTURE SUR SOIE en compagnie de l’Association Grange’Art
Découverte de la technique et réalisation d’un petit foulard sur le thème de la Mer-
JEUDIS DE LA MER MODE D’EMPLOI
Ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans (accompagné d’un parent)
RDV 14H30 Maison du Platier d’Oye
Astuce utile Faire porter aux enfants des vêtements qui ne craignent rien…
Tarif 10€ (par enfant) Sur inscription (places limitées)
Ateliers créatifs animés par des artistes plasticiens sur le thème de la mer et proposés en partenariat avec l’association Grange ’Art de Oye-Plage.
Pour les enfants de 6 à 12 ans (accompagnés d’un parent) .
1005 route des dunes Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83
