« Jeudis de la Sélune » Poissons migrateurs

Parking du Petit Bois/Guinguette Ancien barrage de Vezins Isigny-le-Buat Manche

Début : 2025-07-24 20:00:00

fin : 2025-07-24 21:30:00

2025-07-24

L’association Nature en Baie du Mont Saint-Michel invite à une balade commentée sur les poissons migrateurs. Il sera question du retour du saumon dans la Sélune, des bulls d’aloses, des civelles et anguilles, ou encore de l’étonnante lamproie marine. Gratuit, places limitées, réservation conseillée.

Parking du Petit Bois/Guinguette Ancien barrage de Vezins Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 7 43 31 24 01 asso@nature-en-baie.fr

English : « Jeudis de la Sélune » Poissons migrateurs

The association Nature en Baie du Mont Saint-Michel invites you to a guided tour of migratory fish. We’ll be talking about the return of salmon to the Sélune, shad bulls, elvers and eels, and the astonishing sea lamprey. Free, limited seating, booking recommended.

German :

Der Verein Nature en Baie du Mont Saint-Michel lädt zu einem kommentierten Spaziergang über Wanderfische ein. Es wird um die Rückkehr des Lachses in die Sélune, die Bulls der Maifische, die Glasaale und Aale oder auch um das erstaunliche Meerneunauge gehen. Kostenlos, begrenzte Plätze, Reservierung empfohlen.

Italiano :

L’associazione Nature en Baie du Mont Saint-Michel vi invita a partecipare a una visita guidata ai pesci migratori. Parleremo del ritorno dei salmoni nel Sélune, dei tori di alosa, delle elitre e delle anguille e della sorprendente lampreda di mare. Gratuito, posti limitati, prenotazione consigliata.

Espanol :

La asociación Nature en Baie du Mont Saint-Michel le invita a participar en una visita guiada sobre los peces migratorios. Hablaremos del regreso del salmón a la Sélune, de los sábalos, las angulas y las anguilas, y de la sorprendente lamprea marina. Gratuito, plazas limitadas, se recomienda reservar.

