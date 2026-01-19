Jeudis de l’archéologie En 52 avant J.C. Vercingétorix face à Jules César Chartres
Jeudis de l’archéologie En 52 avant J.C. Vercingétorix face à Jules César Chartres jeudi 26 février 2026.
Jeudis de l’archéologie En 52 avant J.C. Vercingétorix face à Jules César
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26 20:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Par Sophie Krausz, archéologue et professeure de Protohistoire européenne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
.
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Sophie Krausz, archaeologist and Professor of European Protohistory at Paris 1 Panthéon-Sorbonne University
L’événement Jeudis de l’archéologie En 52 avant J.C. Vercingétorix face à Jules César Chartres a été mis à jour le 2026-01-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES