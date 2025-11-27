Jeudis de l’archéologie Les morts de l’église Saint-Martin-au-Val

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Les fouilles de l’église Saint-Martin-au-Val ont révélé une basilique funéraire mérovingienne abritant des sépultures de haut rang.

La dernière campagne de fouille, en 2024, a notamment révélé un sarcophage scellé, situé près du chœur. Il contenait les restes d’un homme de haute stature, accompagné de textiles de grande qualité. Cette conférence reviendra sur cette découverte majeure et traitera plus largement des statuts des défunts de Saint-Martin-au-Val. Conférenciers Bruno Bazin, responsable d’opération (C’Chartres Archéologie), et Émilie Portat, anthropologue et maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Excavations of the Saint-Martin-au-Val church have revealed a Merovingian funerary basilica containing high-ranking burials.

German :

Die Ausgrabungen in der Kirche Saint-Martin-au-Val haben eine merowingische Grabbasilika mit hochrangigen Gräbern zutage gefördert.

Italiano :

Gli scavi nella chiesa di Saint-Martin-au-Val hanno rivelato una basilica funeraria merovingia con sepolture di alto rango.

Espanol :

Las excavaciones en la iglesia de Saint-Martin-au-Val han revelado una basílica funeraria merovingia con enterramientos de alto rango.

L’événement Jeudis de l’archéologie Les morts de l’église Saint-Martin-au-Val Chartres a été mis à jour le 2025-11-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES