Jeudis de l’archéologie L’inhumation en vase dans le monde antique, l’exemple chartrain Chartres

Jeudis de l’archéologie L’inhumation en vase dans le monde antique, l’exemple chartrain

Conférence L’inhumation en vase des plus petits dans le monde antique, l’exemple chartrain.

Par Stéphane Herouin, anthropologue (C’Chartres Archéologie), Valentin Morisse, archéologue (C’Chartres Archéologie), Lena Peirera, archéologue (C’Chartres Archéologie), Emilie Portat, anthropologue et maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ingrid Renault, céramologue (C’Chartres Archéologie) et Jérémie Viret, archéologue (C’Chartres Archéologie). .

Lecture: Vase burial of the youngest in the ancient world, the Chartres example.

