Jeudis de l’archéologie Recherches sur l’amphithéâtre d’Autricum (Chartres) Nouvelles données dans les caves et les jardins du quartier Saint-André Chartres

Jeudis de l’archéologie Recherches sur l’amphithéâtre d’Autricum (Chartres) Nouvelles données dans les caves et les jardins du quartier Saint-André

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Les recherches sur l’amphithéâtre gallo-romain de Chartres livrent de nouvelles données issues des caves et jardins du quartier Saint-André. Elles permettent de mieux comprendre l’architecture de l’édifice et d’affiner son hypothèse de restitution.

Les recherches menées sur l’amphithéâtre gallo-romain de Chartres, observé à plusieurs reprises depuis 1870 dans le quartier Saint-André, ont permis en 2024 d’établir une première hypothèse de restitution de l’édifice. Le programme de recherches lancé en 2025 vise à la confirmer grâce à de nouvelles données recueillies dans les caves et jardins du quartier, offrant un regard renouvelé sur son architecture et ses techniques de construction. Conférenciers Jimmy Rossignol, topographe, et Stéphane Willerval, archéologue (C’Chartres Archéologie) ; et Antoine Louis, archéologue topographe (Conseil départemental d’Eure-et-Loir). .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Research into Chartres?s Gallo-Roman amphitheatre has yielded new data from the cellars and gardens of the Saint-André district. They provide a better understanding of the building?s architecture and refine the hypothesis for its reconstruction.

German :

Die Forschungen über das gallo-römische Amphitheater in Chartres liefern neue Daten aus den Kellern und Gärten des Viertels Saint-André. Sie ermöglichen es, die Architektur des Gebäudes besser zu verstehen und die Hypothese für seine Wiederherstellung zu verfeinern.

Italiano :

La ricerca sull’anfiteatro gallo-romano di Chartres ha fornito nuovi dati provenienti dalle cantine e dai giardini del quartiere Saint-André. Questo ci ha permesso di comprendere meglio l’architettura dell’edificio e di affinare le nostre ipotesi di ricostruzione.

Espanol :

Las investigaciones sobre el anfiteatro galo-romano de Chartres han aportado nuevos datos procedentes de las bodegas y jardines del barrio de Saint-André. Esto nos ha permitido comprender mejor la arquitectura del edificio y afinar nuestras hipótesis para su reconstrucción.

