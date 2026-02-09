Jeudis de l’archéologie Trésors oubliés de la fin du Moyen Empire égyptien. Du Labyrinthe d’Hawara aux parures pharaoniques de Dahshur Chartres

Jeudis de l’archéologie Trésors oubliés de la fin du Moyen Empire égyptien. Du Labyrinthe d’Hawara aux parures pharaoniques de Dahshur

Trésor architectural de la fin de la XIIe dynastie, le complexe du pharaon Amenemhat III à Hawara a impressionné l’historien grec Hérodote lors de son séjour en Égypte. Il ne s’émerveilla pas tant du tombeau que de la monumentalité du temple funéraire qui lui était dédié.

Cette grandeur fait écho au contenu longtemps oublié des tombes de princesses liées à ce souverain (tante, fille, nièce), sur le site voisin de Dahshur, où ont été mis au jour certains des plus somptueux joyaux du Moyen Empire. De Sathathoriounet à Mereret, en passant par Khenemet, ces trésors pharaoniques comptent pourtant parmi les plus fins et les mieux conservés du IIe millénaire av. J.-C. Ils témoignent aussi de relations commerciales et d’échanges techniques, notamment en métallurgie, avec l’étranger. Ainsi que la richesse et le rayonnement de l’Égypte à cette période. Conférencier Jean-Guillaume Olette-Pelletier, docteur en égyptologie de l’Université Paris-Sorbonne-Faculté des Lettres. .

An architectural treasure from the late 12th Dynasty, the complex of Pharaoh Amenemhat III at Hawara impressed the Greek historian Herodotus during his stay in Egypt. He marveled not so much at the tomb as at the monumentality of the funerary temple dedicated to him.

