Vitré

Jeudis de l’Eté | 20 août 2026

Place Général de Gaulle Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:30:00

fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Depuis 2004, l’Office de Tourisme du Pays de Vitré organise les Jeudis de l’Eté, un rendez-vous estival devenu incontournable à Vitré.

C’est un événement familial et intergénérationnel qui se déroule au cœur du centre-ville, sur la place du Général de Gaulle (devant la gare de Vitré).

Concerts, producteurs locaux, balades contées et animations partagez un bon moment en famille ou entre amis !

Cette nouvelle édition se déroulera les jeudis 16, 23 et 30 juillet et les jeudis 6, 13 et 20 août 2026.

Au programme du JEUDI 20 AOÛT 2026

– Concert à 19h30 Studio LAPS Concert vitréen avec deux groupes issus des locaux de répétition du Centre Culturel de Vitré.

Tout au long de la soirée

– Gourmandises et produits locaux avec les producteurs présents sur la place du Général de Gaulle.

– Animations pour les enfants un atelier maquillage avec l’association Rue du Bonheur et des jeux en bois avec la Ludothèque du Centre Social de Vitré.

Réservez vos soirées du jeudi cet été ! .

Place Général de Gaulle Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 46

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English :

L’événement Jeudis de l’Eté | 20 août 2026 Vitré a été mis à jour le 2026-06-10 par OT VITRE