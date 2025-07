Jeudis de l’été Born Tartas

Jeudis de l'été Born Tartas jeudi 24 juillet 2025.

Jeudis de l’été Born

Allées Marines Tartas Landes

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Ce collectif de 5 musiciens revisite les grands classiques de la pop et du rock anglo-saxon, de 1970 à nos jours. Avec un répertoire riche et énergique, ils enchaînent les tubes de Queen, David Bowie, U2, Prince, Coldplay, Radiohead ou encore The Doors.

Guitares, claviers, basse, batterie et harmonies vocales tout est réuni pour deux heures de reprises soignées et généreuses. Une formation passionnée qui mêle fidélité aux originaux et plaisir de la scène, pour le plus grand bonheur des amateurs de musique live. .

Allées Marines Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 96

English :

This collective of 5 musicians revisits the great Anglo-Saxon pop and rock classics, from 1970 to the present day. With a rich, energetic repertoire, they play hits by Queen, David Bowie, U2, Prince, Coldplay, Radiohead and The Doors.

German : Jeudis de l’été Born

Dieses fünfköpfige Musikerkollektiv lässt die großen Klassiker des angelsächsischen Pop und Rock von 1970 bis heute neu aufleben. Mit einem reichhaltigen und energiegeladenen Repertoire reihen sie die Hits von Queen, David Bowie, U2, Prince, Coldplay, Radiohead oder The Doors aneinander.

Italiano :

Questo collettivo di 5 musicisti rivisita i grandi classici del pop e del rock anglosassone, dal 1970 a oggi. Il loro ricco ed energico repertorio comprende successi dei Queen, David Bowie, U2, Prince, Coldplay, Radiohead e The Doors.

Espanol : Jeudis de l’été Born

Este colectivo de 5 músicos revisita los grandes clásicos del pop y del rock anglosajón, desde 1970 hasta nuestros días. Con un repertorio rico y enérgico, interpretan éxitos de Queen, David Bowie, U2, Prince, Coldplay, Radiohead y The Doors.

L’événement Jeudis de l’été Born Tartas a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Tartas