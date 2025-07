Jeudis de l’été Docteur Fox Tartas

Jeudis de l’été Docteur Fox Tartas jeudi 17 juillet 2025.

Jeudis de l’été Docteur Fox

Allées Marines Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Groupe landais composé de 6 musiciens, Docteur Fox revisite avec passion les grands classiques du rock des années 50 à 70 Chuck Berry, The Rolling Stones, Deep Purple, Status Quo… Leur répertoire mêle morceaux rythmés, blues et ballades, pour le plaisir d’un large public.

Groupe landais composé de 6 musiciens, Docteur Fox revisite avec passion les grands classiques du rock des années 50 à 70 Chuck Berry, The Rolling Stones, Deep Purple, Status Quo… Leur répertoire mêle morceaux rythmés, blues et ballades, pour le plaisir d’un large public.

Sur scène depuis 2015, ces amoureux du rock’n’roll partagent leur énergie et leur complicité à chaque concerts. Une formation généreuse, entre plaisir de jouer et ambiance chaleureuse, à découvrir ou redécouvrir. .

Allées Marines Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English :

Docteur Fox is a 6-piece band from the Landes region of France, passionately revisiting the great rock classics of the 50s and 70s: Chuck Berry, The Rolling Stones, Deep Purple, Status Quo…. Their repertoire mixes rhythm, blues and ballads, to the delight of a wide audience.

German : Jeudis de l’été Docteur Fox

Die 6-köpfige Gruppe Docteur Fox aus Landes besinnt sich mit Leidenschaft auf die großen Rockklassiker der 50er bis 70er Jahre: Chuck Berry, The Rolling Stones, Deep Purple, Status Quo…. In ihrem Repertoire mischen sich rhythmische Stücke, Blues und Balladen, um ein breites Publikum zu begeistern.

Italiano :

I Docteur Fox, una band di 6 elementi della regione delle Landes, rivisitano con passione i grandi classici del rock degli anni ’50 e ’70, tra cui Chuck Berry, Rolling Stones, Deep Purple e Status Quo. Il loro repertorio è un mix di ritmo, blues e ballate, per un pubblico ampio.

Espanol : Jeudis de l’été Docteur Fox

Docteur Fox, un grupo de 6 músicos de las Landas, es un apasionado de los grandes clásicos del rock de los años 50 y 70, como Chuck Berry, The Rolling Stones, Deep Purple o Status Quo. Su repertorio es una mezcla de ritmo, blues y baladas, para disfrute de un amplio público.

L’événement Jeudis de l’été Docteur Fox Tartas a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Tartas