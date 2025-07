Jeudis de l’été Église Notre-Dame Brossac

Jeudis de l’été Église Notre-Dame Brossac jeudi 7 août 2025 .

Jeudis de l’été Jeudi 7 août, 21h00 Église Notre-Dame Charente

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-07T21:00:00 – 2025-08-07T23:00:00

Fin : 2025-08-07T21:00:00 – 2025-08-07T23:00:00

07 août – 21h à Brossac

La DÉRYVES est née d’un Duo multi instrumentiste qui mélange guitares, accordéon, néolin, harmonica, batterie, chants, dans une folie musicale très communicatYves… Depuis 2007 et plus de 1600 dates, des diffusions radios, des clips TV et 4 albums au compteur, les moments « déryvants » passés avec Le Duo de Mes Deux restent inoubliables. Laissez-vous aller et partez à la Déryves !

Église Notre-Dame Place de l’Église, 16480 Brossac, France Brossac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine Église de style roman du XIIe siècle à l’origine, elle a subi de graves dommages pendant la guerre de Cent ans. Si le clocher roman était à la croisée, il a dû, dès cette période, être reconstruit sur le bras nord du transept. D’ancien, il ne reste plus que la base. Dans un but de fortification, le chevet et les bras du transept ont été surhaussés et des ouvertures rectangulaires sans linteaux permettaient de faire le guet. La façade et la première travée de la nef semblent avoir été totalement remontées à la fin du Moyen Age. Le portail occidental pourrait être daté de la seconde moitié du XVe siècle. Le plan d’origine comporte une nef à une travée, un transept avec absidiole sur chaque bras et un chevet à abside ronde. L’absidiole nord a disparu et a été remplacée par une sacristie. L’abside circulaire du chevet est ornée de sept grandes arcades dans lesquelles s’inscrivent des baies encadrées de colonnettes à chapiteaux sculptés. Les travées romanes occidentales de la nef ont été remontées à la fin du Moyen Age, de même que la façade occidentale, prolongée d’un fronton triangulaire après 1880. Des vitraux dus à Dagrant de Bordeaux, posés entre 1891 et 1902, éclairent l’ensemble.

07 août – 21h à Brossac

©FredGarrigues